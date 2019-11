Black Friday 2019 : Pack Xbox One S All Digital + PC Portable HP 14" pour moins de 280€

Un PC pour les besoins du quotidien

Une console 100% digital : adieu les disques qui trainent !

Le PC Portable 14" HD proposé ici par HP est une machine pensée et conçue pour les utilisateurs nomades. Intégrant 32 Go de stockage et 4 Go de RAM, cet ordinateur n'est pas fait pour les gamers mais pour tous ceux ayant de petits besoins informatiques comme naviguer sur le web ou encore imprimer un document.C'est pourquoi le laptop est accompagné d'une licence Office 365 et son abonnement d'un an. Vous pourrez ainsi utiliser tous les logiciels de bureautique développés par Microsoft et utilisés par toutes les entreprises, mais également obtenir une boite mail professionnelle et du stockage cloud pour déposer vos documents sur des serveurs distants. Un antivirus Norton est également inclus dans le pack pour protéger votre machine contre toutes les intrusions.Après le travail, il est utile de se détendre et là encore, c'est Microsoft qui s'en occupe avec la Xbox One S All Digital. La célèbre console de salon de l'éditeur américain est ici proposée dans sa version n'intégrant pas de disque dur. Terminé le stockage de vos jeux qui prennent la poussière sur votre étagère ! Tous se téléchargent depuis le Xbox Store en ligne et sont récupérables quand vous le souhaitez.Une manette supplémentaire est également fournie pour jouer avec l'un de vos amis et trois jeux pour commencer dès l'ouverture de la boite à en profiter. Les trois titres fournis sont Minecraft, Fortnite et Sea of Thieves, des titres à la durée de vie illimitée qui vous divertiront durant de nombreuses soirées.Le pack complet est à un prix jamais vu encore de seulement 279,99€ grâce au Black Friday et à Cdiscount.