Black Friday Amazon : Xbox One S 1 To + Tom Clancy's The Division 2 & NBA 2K20 à 204,98€

Xbox One S : la console la plus abordable du moment

NBA 2K20 : le bonus qui fait plaisir

C'est le site Amazon qui se permet de réduire drastiquement le prix de cet article. La livraison est bien évidemment gratuite et le paiement en quatre fois vous est proposé. Comptez donc 52,40€ par mensualité via cette méthode. Pour l'activer, sélectionnez l'option juste avant de payer et remplissez le formulaire qui s'affichera. Vous obtiendrez une réponse instantanément. Si vous passez cette commande, vous obtiendrez une réduction supplémentaire sur 3 mois d'abonnement au Xbox Live Gold qui passera à 11,99€ au lieu de 19,99€. Enfin, l'assurance panne Amazon Protect de deux ans est disponible à 35,99€.Le pack en question renferme une Xbox One S dotée d'un disque dur 1 To. Il s'agit du modèle de base équipé d'un lecteur Blu-ray 4K et compatible avec la fonction HDR. Une manette officielle est bien évidemment de la partie. Comme vous pouviez vous en douter, une copie physique de Tom Clancy's The Division 2 est comprise dans ce bundle. Le titre édité par Ubisoft vous entraînera dans une ville de Washington en partie détruite puisque l'action se déroule dans un univers post-apocalyptique. Le jeu peut s'apprécier aussi bien en solo qu'à plusieurs. Pour profiter de l'aspect multijoueurs, un mois d'abonnement au Xbox Live Gold est offert.Les fans de basket seront ravis d'apprendre que le jeu NBA 2K20 figure aussi au programme de ce pack. Il s'agit de la simulation ultime de ce sport regardé et pratiqué par des millions de personnes à travers la planète. Le mode carrière vous occupera pendant un bon bout de temps et vous serez sans doute bluffé par le réalisme des visages. C'est tout simplement un des meilleurs jeux de sport de cette année 2019.Avec ce pack Xbox One S mis en ligne par Amazon, vous êtes sûr de faire plaisir à quelqu'un pour les fêtes de fin d'année. En plus des deux excellents jeux offerts via cette promotion, la console de Microsoft possède un catalogue varié et des services exceptionnels comme le Xbox Game Pass. Cette offre du Black Friday tombe vraiment à pic !