Black Friday 2019 : le Google Pixel 3a à moins de 350€ chez la Fnac

Un smartphone aux excellentes performances

Google reste maitre incontesté de la photographie sur smartphone

Avec le Pixel 3a, Google est entré de bien belle manière dans l'univers des smartphones de milieu de gamme. Mais la marque américaine n'a pas souhaité faire de compromis sur les caractéristiques fondamentales de son téléphone Android.Le design change peu par rapport au Pixel 3. Le téléphone reste un appareil tout à fait agréable à l'oeil, avec sa coque en plastique blanc et des boutons de couleur qui apportent une véritable originalité à l'ensemble. L'écran OLED de 5,6 pouces offre un rendu des couleurs exceptionnel et un excellent contraste pour les photos et les vidéos.Le téléphone intègre également la toute dernière version d'Android 10. Le Pixel 3a bénéficie des dernières mises à jour, produit Google oblige, et d'une interface très épurée pour accéder rapidement à ses applications. Le Pixel 3a est également un appareil pensé avec l'Assistant Google en tête, et l'assistant virtuel est pleinement intégré dans tous les services proposés par le smartphone.Enfin la photo. Google est passé maitre en matière de photographie assistée par ordinateur et le prouve encore ici. Le téléphone ne bénéficie que d'un capteur 12,2 mégapixels mais les algorithmes du moteur de recherche font des merveilles pour offrir un rendu naturel et sublimer vos clichés. Le mode nuit est également imbattable avec une excellente gestion de la luminosité.La Fnac vous propose d'acquérir dès à présent ce téléphone qui gagne à être connu et utilisé. Il est proposé par le marchand français pour une somme de 349€, soit 50€ d'économies par rapport à son prix habituel.