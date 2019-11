Black Friday 2019 : 70€ de réduction sur le Apple iPhone 11 Pro Max chez Amazon

Un téléphone maximum dans tous les sens du terme

Un module photo complet pour toutes vos prises de vue

L'iPhone 11 Max est le plus grand et le plus performant des iPhone jamais sortis depuis l'introduction du smartphone en 2007. Le téléphone bénéficie d'un écran de 6,5 pouces, sans aucun bouton et bord à bord. La dalle OLED permet d'afficher des millions de couleurs et de profiter au pixel près de ses photos et de ses vidéos.A l'intérieur, Apple a intégré la puce A13 Bionic, un processeur conçu en interne par les ingénieurs de la marque. Il offre des performances rarement vues sur un smartphone mais également différentes fonctionnalités comme une gestion intelligente de l'alimentation électrique pour préserver la batterie ou encore améliorer la qualité des photos prises avec l'iPhone.Car s'il y a bien un domaine où se démarque l'iPhone 11 Pro Max, c'est bien dans celui de la photographie. Le constructeur a fait le choix d'un triple module photo, intégrant un capteur grand-angle, un téléobjectif et un ultra grand-angle 0,5x pour immortaliser les plus beaux paysages dans tous leurs détails.Apple a également revu l'autonomie, en promettant cinq heures de batterie supplémentaires par rapport à l'iPhone XS. L'iPhone 11 Pro Max tient désormais pleinement la journée et plus encore, quelque soit votre utilisation. Le chargeur dans la boite a aussi été revu, avec un modèle 18W pour une recharge bien plus rapide en moins de deux heures.L'iPhone 11 Pro Max avec 64 Go de stockage est proposé par Amazon à un prix de 1 188,99€ au lieu de 1 259€, soit 6% d'économie.