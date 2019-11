Black Friday : moins 75% sur les abonnements pCloud à vie !

Grosses promos sur les abonnements à vie pCloud

pCloud, la solution gagnante face aux GAFAM

A l'occasion du Black Friday, pCloud ne lésine pas sur les moyens. En effet, le service de stockage en ligne propose non pas un, mais deux abonnements à vie à prix cassés. Les deux formules bénéficient ainsi d'une réduction de 75% sur leur prix de base. Pas mal !La première, affichée à 122.50€ au lieu de 480€, met à votre disposition pas moins de 500 Go d'espace pour stocker photos, vidéos et documents. Vous avez besoin de plus ? Dans ce cas, l'offre pCloud 2 To vous tend les bras. Elle est facturée 245€ au lieu de 980€. Et comme ces offres sont à vie, vous n'aurez plus jamais quoi que ce soit à payer par la suite pour profiter pleinement des services pCloud.Le stockage en ligne est maintenant une solution incontournable pour conserver à l'abri photos, vidéos et autres fichiers chers à nos yeux. Si les géants comme Google et Microsoft ont la mainmise sur ce marché, d'autres solutions efficaces et abordables existent. pCloud est l'une d'entre elles.Ce service indépendant permet de stocker vos fichiers depuis votre PC ou votre smartphone grâce à une application dédiée. Le stockage est sécurisé avec les meilleurs chiffrements du moment afin d'assurer la pérennité de vos fichiers. pCloud permet même de récupérer des fichiers effacés jusqu'à 30 jours. Au besoin, le service de stockage en ligne offre d'autres options à la carte. Vous l'aurez compris, c'est vraiment hyper complet !Cette réduction de -75% ne durera toutefois pas éternellement. Elle n'est valable que pour le Black Friday et prendra fin dès le 1er décembre 2019. Hâtez-vous d'en profiter si vous souhaitez profiter à vie d'un stockage cloud efficace et hautement sécurisé.