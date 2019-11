Black Friday 2019 : Top 10 des offres Fnac et Darty

Notre Top 10 des meilleures offres Fnac & Darty de ce Black Friday 2019

Fnac & Darty : les références françaises de ce Black Friday

Les avantages Fnac pour ce Black Friday 2019

Les avantages Darty pour ce Black Friday 2019

Pour accéder aux meilleures offres du moment chez les e-commerçants, il vous suffit de cliquer sur les liens ci-dessous :Les deux chaînes de magasins françaises appartenant au même groupe se sont donc passé le mot pour appliquer des rabais importants sur de nombreux articles. Toutes les catégories y passent mais nous allons surtout nous tourner vers la high-tech. Sur les produits qui vont suivre, vous bénéficierez à chaque fois de la livraison gratuite à domicile. Vous pourrez même choisir de retirer une commande directement au magasin le plus proche de chez vous. Le paiement en plusieurs fois est aussi d'actualité sur les appareils les plus onéreux. Pour tout savoir au sujet de ces modalités, pensez à bien consulter la page du produit qui vous intéresse. Tout y est indiqué clairement.À présent, nous vous invitons à découvrir notre liste composée de smartphones, d'un Mac, d'une tablette tactile, d'un casque audio et bien plus encore. Voici nos bonnes affaires :Si Amazon est toujours au top en ce qui concerne les bons plans toute l'année et durant le Black Friday, les sites français ont aussi un programme bien chargé dans ce domaine. En effet, la Fnac et Darty n'hésitent pas non plus à commercialiser des appareils fabriqués par les plus grandes marques à des tarifs très agressifs. Ainsi, si vous souhaitez privilégier les enseignes francophones, vous ne serez pas déçu par ces dernières.Comme la plupart des sites internationaux, la Fnac & Darty continueront de pousser leurs promotions jusqu'au 2 décembre 2019, soit la fin de cette période du Black Friday (qui englobe également le Cyber Monday qui se tiendra ce même lundi 2 décembre). Les jours qui vont suivre seront donc riches en rabais importants sur la high-tech mais aussi sur les jeux vidéo et l'électroménager. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez centraliser l'intégralité de vos achats chez ces enseignes françaises.Commander sur la Fnac vous permettra de profiter de quelques avantages. Déjà, vous pouvez adhérer à Fnac+. Ce service premium est idéal si vous avez besoin de recevoir vos articles achetés rapidement. En effet, la livraison est garantie en un jour ouvré via ce service premium. La bonne nouvelle, c'est qu'un essai gratuit de 30 jours est activable pour chaque compte. C'est donc le moment ou jamais de presser ce bouton. Sinon, comptez 49€ pour un an d'abonnement, ce qui est plutôt raisonnable. Autre bon point, le fait de pouvoir retirer son article en magasin. Si vous habitez non loin d'une boutique Fnac, vous pourrez récupérer le produit commandé en ligne directement dans le magasin. Un gain de temps non négligeable.Pour ce qui est des promotions, la Fnac brille particulièrement dans certains domaines pour ce Black Friday. Ainsi, les réductions touchent énormément la high-tech, les smartphones, les ordinateurs ou encore la culture pop. Ce qui est excellent, c'est aussi le fait que la marque au logo jaune créé des packs exclusifs. À titre d'exemple, dans cette sélection, le Samsung Galaxy S10 est accompagné d'un étui, d'un chargeur rapide et d'une protection d'écran. Le bundle est uniquement disponible chez la Fnac. Ces exclusivités permettent généralement de réaliser de belles économies au passage puisque tous les articles sont regroupés dans une seule et unique boîte. N'hésitez pas à vous balader sur le site pour repérer ces packs.Enfin, la Fnac prend également à coeur de récompenser ses clients avec de petits cadeaux qui font plaisir. Parfois, l'achat de tel ou tel produit vous donnera accès à un abonnement de plusieurs mois (généralement 4) à Deezer, la plateforme de streaming de musique. Consultez bien le cadre "offres spéciales" sur chaque produit pour savoir si cela s'applique à votre commande.Il y a de nombreuses similitudes entre la Fnac et Darty. C'est plutôt logique puisque les deux marques forment désormais un seul groupe. Cependant, la seconde opte pour une orientation légèrement différente. En effet, si vous cherchez des appareils électroménagers et tournés vers la domotique, alors Darty sera plus à même de vous satisfaire avec des produits pratiques (aspirateurs, machines à laver...). La high-tech est également bien représenté dans les rayons de l'enseigne.Au niveau des avantages, cela ne change pas énormément par rapport à ce qui se fait chez la Fnac. Au final, les deux chaînes de magasins se complètent et forment une seule et même entité avec plusieurs milliers d'articles au compteur. Darty lorgne plus du côté pratique que divertissement. Dans tous les cas, les promotions du Black Friday sont assurées partout.Il ne vous reste plus qu'à vous emparer de ces bons plans avant leur disparition en début de semaine prochaine. D'ici là, la Fnac et Darty proposeront d'autres rabais pour célébrer comme il se doit ce Black Friday 2019. Restez donc sur Clubic pour ne rien rater.