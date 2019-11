Black Friday Fnac : le disque dur externe Seagate Expansion 4 To à moins de 90€

-40% pour le Seagate Expansion 4 To à l'occasion du Black Friday

Connexion USB 3.0

C'est donc sur le site internet de la Fnac qu'il est possible de bénéficier de 40% de remise sur le Seagate Expansion 4 To. Alors qu'il est normalement vendu aux alentours de 150 euros, le disque dur externe voit son prix baisser à exactement 89,99 euros. Cette offre promotionnelle, qui s'inscrit dans le cadre du Black Friday, prend fin le lundi 2 décembre 2019.Pour la livraison, des frais de port sont appliqués à partir de 2,99 euros. Il est donc conseillé de choisir le retrait gratuit du produit en magasin Fnac par le biais du bouton "Retirer en 1J en magasin" visible depuis la page produit.Le disque dur externe Seagate Expansion est doté d'une connexion USB 3.0. C'est un disque qui est assez simple d'utilisation et qui est idéal pour augmenter la capacité de stockage d'un PC de bureau ou d'un ordinateur portable.De couleur noire, le disque dur permet aux futurs utilisateurs de faire une sauvegarde par un simple Glisser-Déposer. Il bénéficie d'une vitesse de rotation de 5400 T/min et pèse 236 grammes.