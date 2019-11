Black Friday 2019 : Les meilleures offres PS4 chez Amazon

Notre sélection des packs PS4, jeux et accessoires immanquables du Black Friday

Les bons plans sur les Packs PS4

Les jeux PS4 en promos

Les bons plans sur les accessoires PS4

Amazon : le marchand aux meilleures offres jeux vidéo de ce Black Friday ?

Une PS4 peut en cacher une autre

PS4 : une console incontournable à acheter durant le Black Friday

C'est exclusivement via le site américain que nous avons déniché les articles en promo que vous vous apprêtez à découvrir. Bien entendu, nous vous encourageons à consulter les modalités en terme de livraison et de paiement inscrites sur la page de chaque produit. N'oubliez pas non plus d'opter pour un abonnement Amazon Prime afin de recevoir votre commande sous un jour ouvré. Un essai de 30 jours est activable à tout moment et une souscription vous reviendra à 49€/an.La sélection se divise en trois catégories : les packs PS4 avec des jeux, les jeux vendus séparément et des accessoires destinés à la machine de Sony. Sans plus attendre, voici les bons plans en question.Voici notre sélection des bons plans sur PS4.En manque de jeux ? Découvrez les promos du moment !Voici les meilleurs bons plans sur les accessoires Playstation.Il est vrai que l'enseigne américaine s'est spécialisée depuis longtemps dans la catégorie jeux vidéo. Vous y trouverez de nombreux packs, jeux, accessoires et des produits dérivés. C'est donc assez logiquement qu'Amazon bénéficie des prix les plus avantageux durant les différentes périodes de soldes et le Black Friday. Bien entendu, d'autres sites comme Cdiscount et la Fnac appliquent des réductions importantes sur leurs articles gaming mais Amazon a clairement une longueur d'avance.À l'instar de Microsoft avec sa Xbox One, Sony met à votre disposition plusieurs modèles de PS4. Il y en a très exactement deux. Sachez tout de même que tous les jeux sont compatibles avec ces deux versions. Ce qui va changer se trouve uniquement sur l'aspect visuel des titres en question. Aussi, vous observerez une vraie différence concernant les prix. Ainsi, vous allez devoir choisir selon votre budget du moment et l'équipement que vous avez à votre disposition.Tout d'abord, nous avons la PS4 classique, dite "Slim". Il s'agit d'un exemplaire plus fin que la toute première console sortie en 2013. Elle pourra donc se glisser n'importe où chez vous sans encombrer l'espace libre d'un meuble. Cette PS4 Slim fera tourner les jeux en full HD et elle se révèle aussi être compatible avec la fonctionnalité HDR (téléviseur compatible requis). La machine est réservée aux budgets serrés qui ne peuvent pas se permettre de dépasser les 260€.Enfin, il y a également la PS4 Pro. Plus massive en terme de poids et de taille, cette console peut faire tourner certains jeux en 4K-HDR (TV compatible obligatoire). Toutes les exclusivités et les plus gros blockbusters des éditeurs tiers utilisent généralement les capacités de cette version plus puissante. Plus onéreuse, elle est vraiment à destination des joueurs qui veulent bénéficier du meilleur rendu visuel possible. Les titres gagnent aussi en fluidité puisque les 60 fps sont parfois de mise. Rassurez-vous, même les jeux qui n'utilisent pas la 4K tournent à merveille sur la PS4 Pro.La PS4 célèbre son sixième anniversaire cette année. Fin 2020, elle cédera sa place (mais continuera de recevoir des jeux) à la très attendue PlayStation 5. Pourtant, c'est vraiment le moment idéal pour se procurer la quatrième console de salon made in Sony. Au fil des mois, cette dernière s'est constituée un catalogue très complet entre exclusivités renversantes, titres indépendants novateurs et expériences multijoueurs dantesques. Il y en a vraiment pour tous les goûts et cette sélection en est le parfait exemple.Comme vous avez pu le constater un peu plus haut, de nombreux jeux parfois très populaires sont accessibles à moindre prix. Les meilleures productions de Sony y figurent comme The Last Guardian, God of War, Bloodborne, Marvel's Spider-Man, Uncharted 4: A Thief's End ou encore The Last of Us Remastered. Avec ces softs, vous aurez droit à des graphismes éblouissants et à des histoires marquantes. Ces expériences jouables se sont adjugées les louanges des spécialistes du milieu, donc vous pouvez foncer les yeux fermés !Mais la PS4 n'assure pas uniquement au niveau de son catalogue. En effet, elle sait aussi se montrer très performante au niveau de ses services. Par exemple, le PlayStation Plus vous permet de jouer en ligne et d'obtenir plusieurs jeux gratuits chaque mois. Comptez 59,99€ pour un an d'abonnement (réduction à 44,99€ sur le PlayStation Store à l'occasion du Black Friday). Le PlayStation Now est également de la partie. Contre un autre abonnement mensuel, vous pouvez accéder à une large sélection de titres jouables en streaming. Certains seront même téléchargeables directement sur la console.Enfin, terminons avec la dimension multimédia de la PS4 puisque des applications peuvent être téléchargées gratuitement. La boutique en ligne de la console met à votre disposition YouTube, Netflix, RMC Sport, OCS ou encore Prime Video (un abonnement peut être requis pour accéder au contenu). Ainsi, vous pourrez centraliser tous vos divertissements sur une seule et même machine. Sans compter le fait que le lecteur Blu-ray intégré vous permettra de regarder n'importe quel film dans ce format ou en DVD.C'est tout ce que nous pouvions vous dire au sujet de la PS4. À présent, vous devez choisir le pack, les accessoires et/où les jeux qui vous conviennent. Ne laissez surtout pas passer ces promotions du Black Friday !