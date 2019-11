Black Friday 2019 Fnac : Montre connectée Fitbit Versa Lite à moins de 140€

Une montre à la fois high-tech et élégante

Suivi du sport, du coeur et du sommeil : elle sait tout faire !

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour leFitbit s'est rapidement fait une place dans l'univers des dispositifs connectés dédiés au bien-être et à la santé. Le constructeur est notamment connu pour ses bracelets connectés mais depuis quelques temps déjà Fitbit a lancé une gamme de montres connectées , pour décupler le nombre de fonctionnalités permises par ce type d'appareil.La Fitbit Versa Lite est l'un de ces modèles. Fitbit a opté pour un design plutôt élégant, avec un boitier en aluminium et écran carré qui permet d'afficher plus facilement des listes ou des informations. Le bracelet est en caoutchouc blanc et s'accorde avec de nombreux styles vestimentaires. Il est également très léger pour pratiquer une activité sportive sans ressentir de gêne au poignet.Le coeur du produit est évidemment lié à ses analyses d'activité physique. La Fitbit Versa Lite compte vos pas tout au long de la journée et vous donne plusieurs objectifs à accomplir pour conserver une santé de fer et vous inciter à ne pas rester assis trop longtemps. Son capteur cardiaque analyse également le nombre de battements réalisé par votre coeur en temps réel et est capable de détecter les irrégularités. Le sommeil est également suivi au cours de la nuit et la Versa Lite vous donne un résumé de vos cycles de sommeil pour vous aider à améliorer la qualité de votre sommeil.En plus de toutes ces fonctionnalités, la Fitbit Versa Lite vous permet de suivre votre progression lors de vos séances de sport. De nombreuses activités sont intégrées à la montre, et même des sports aquatiques rendus possibles grâce à son étanchéité jusqu'à 50 mètres. Pas besoin de la configurer avant de démarrer votre effort, la Fitbit Versa Lite sait automatiquement quand vous commencez à courir, nager ou tout simplement marcher.La Fnac vous offre une belle réduction sur ce produit très complet. La Fitbit Versa Lite est à seulement 139,90€ durant cette semaine de Black Friday !