Black Friday 2019 J-2 : Free prépare une nouvelle vente privée sur Veepee ce soir à 19h

Rendez-vous ce soir 19h !

En attendant l'ouverture de la vente privée

Pour le moment, le seul élément concret que nous avons entre nos mains est le fait que cette vente privée Free ouvrira ses portes le 27 novembre à partir de 19h00. Vous devrez vous rendre sur Veepee puis vous connecter à un compte (par mail ou Facebook) pour accéder à la promotion. Si nous ignorons tout du contenu de cette dernière, Free a peut-être laissé quelques indices qui pourraient nous indiquer quelques petites pistes.En effet, l'opérateur avait mis en ligne une bonne affaire exceptionnelle la semaine dernière . Si vous souscriviez à un forfait 100 Go à 19,99€/mois, un smartphone Xiaomi Mi A3 était offert. Puisque le Black Friday se rapproche, nous pouvons nous attendre à une offre similaire voire encore plus généreuse. Vous l'avez compris, un mobile pourrait être proposé en cadeau. Ce serait un grand coup de la part de Free juste avant le fameux "Vendredi Noir".Il ne nous reste plus qu'à patienter sagement jusqu'au 27 novembre. Bien entendu, la rédaction de la Team Clubic Bons Plans sera mobilisée pour détailler le contenu de cette promo lorsqu'elle sera mise en ligne. Mais en attendant, nous vous invitons à consulter les offres du Black Friday via notre page dédiée (cliquez sur le bouton en bas de cet article). Vous y trouverez des smartphones, des consoles de jeux, d'autres forfaits mobiles et bien plus encore. Il y en a pour tous les besoins et tous les budgets.Pour ne rien rater au sujet de cette vente privée organisée par Free, restez bien à l'écoute sur Clubic dans les heures qui viennent. Nous vous rappelons que la promotion arrivera ce mercredi 27 novembre dès 19h00. Soyez au rendez-vous !