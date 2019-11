🔥 Dernières heures pour la vente privée sur le forfait Free mobile 100Go !

Un forfait mobile très complet

100 Go en très haut débit 4G/4G+

Les appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine et vers les mobiles des Etats-Unis, Canada, Chine et DOM

Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM

Depuis l'Europe/DOM/Etats-Unis/Canada/Afrique du Sud/Australie/Nouvelle-Zélande et Israël : appels et SMS illimités vers ces destinations et la France métropolitaine, 25 Go d'internet mobile par mois

Avec un Xiaomi Mi A3 offert pour tout abonnement !

Créez un compte Veepee pour profiter de l'offre Free mobile disponible jusqu'au 19 novembre

Avant toute chose, les points forts de cette formule chez Free mobile :On connait tous les ventes privées de Veepee et cette formule chez Free mobile se révèlera intéressante si vous recherchez une forfait avec un gros volume de data (100 Go tout de même) mais que vous ne disposez pas d'un gros budget pour l'acquisition d'un smartphone neuf ! Rappelons donc que ce forfait Free 100 Go à 19,99€/mois pour un engagement de 24 mois vous octroie un smartphone Xiaomi Mi A3 dans sa version 64 Go d'une valeur de 199€ qui devrait convenir à la plupart des usages. Vous devrez donc créer un compte sur Veepee dans les plus bref délais pour accéder à cette offre. Notez aussi que si vous êtes abonné Freebox, vous pourrez obtenir 4€ de réduction sur l'offre, soit un tarif de 15,99€ par mois plutot intéressant avec cette économie de 120€ (soit 5 € x 24 mois).Autre point essentiel à retenir : cette promotion est uniquement à destination des membres Veepee n'ayant pas déjà bénéficié d'une offre promotionnelle mobile Free sur Veepee au cours des 13 derniers mois et ayant résilié leur ligne mobile Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription.