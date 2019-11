Black Friday 2019 Fnac : la Nintendo Switch + 3 jeux pour moins de 350€

Passez sur Switch

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour leNous devons ce pack exclusif à la Fnac. L'enseigne française propose toujours la livraison gratuite et la réception sous un jour ouvré pour les adhérents Fnac+. Vous pouvez également retirer l'article en magasin sans frais supplémentaires. Une fois cet achat réalisé, vous recevrez gratuitement un guide de jeux pour la console de Nintendo. Vous pouvez aussi consulter notre sélection de jeux Nintendo Switch à ce sujet. De plus, si vous décidez d'acheter simultanément un siège gaming, une remise de -10% sera appliquée.Dans ce pack, vous trouverez une console Nintendo Switch avec ses accessoires. La machine est accompagnée de ses manettes Joy-Con, du dock pour la relier à une TV, d'un câble HDMI et d'un adaptateur secteur. Vous pourrez donc y jouer dans votre salon ou bien à l'extérieur puisque tous les jeux sont compatibles avec le mode portable. L'écran LCD de 6,2 pouces offre un rendu HD très convaincant. Précisons que la Switch de ce bundle est le modèle amélioré doté d'une meilleure batterie. Cette dernière pourra tenir entre 4,5 et 9 heures selon le jeu lancé.La bonne nouvelle, c'est que la Nintendo Switch n'est pas seule dans ce pack. En effet, le Nintendo Labo Multi-Kit est de la partie. Grâce à des morceaux de carton, le joueur doit assembler un ou plusieurs objets (maison, piano, guidon de moto...) et s'en servir pour interagir dans le jeu. Une copie physique de LEGO Marvel Super Heroes 2 figure aussi sur la liste avec la compilation des jeux Aladdin & Le Roi Lion, sortis il y a de cela plusieurs années. Il faut bien le reconnaître, les jeux de ce pack s'adressent aux joueurs assez jeunes.Cette offre Nintendo Switch fera plaisir à votre enfant pour les fêtes de fin d'année. La console regorge de possibilités et les jeux inclus sont de grande qualité. Une excellente affaire à ne pas rater durant ce Black Friday 2019.