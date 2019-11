Black Friday Amazon : les offres irrésistibles du moment !

Les top deals Amazon de ce mardi

Amazon domine la Black Friday Week

Un Black Friday qui surpasse le Prime Day chez Amazon

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leCette semaine dédiée au Black Friday ne pouvait pas mieux commencer. Depuis quelques jours Amazon met son site à l'honneur et met en avant des dizaines de produits à prix cassés, et ce dans tous les univers. Que vous ayez besoin d'un nouveau téléviseur ou envie d'une nouvelle console de jeu pour profiter des derniers titres du moment, tout ceci et bien plus encore est disponible dès à présent à des tarifs jamais vus. Et si vous n'avez pas le temps de faire le tour des promotions proposées par Amazon, rassurez-vous : nous l'avons fait pour vous !Retrouvez les dernières promotions sur les casques VR du moment et plongez dans un nouveau monde totalement inédit et fascinant.Joueur PS4 ou Xbox, vous avez l'embarras du choix pour passer des heures avec vos titres préférés sur la console de votre choix, le tout à prix cassés.Le Black Friday peut aussi vous aider à bouger tout au long de la journée, grâce à une montre connectée dernier cri qui suivra vos efforts et vos progrès sportifs !Besoin d'un nouveau frigo ou d'un lave-linge ? Vous souhaitez piloter votre maison plus intelligemment avec un appareil connecté et ultra simple d'utilisation ? Cette sélection est faite pour vous !Apple, Microsoft, HP ou encore Asus : tous les grands noms de l'informatique se donnent rendez-vous lors du Black Friday ! Découvrez sans attendre les toutes dernières promotions sur les derniers laptops du moment !Un bon ordinateur n'est rien sans de bons accessoires. Et c'est exactement ce que l'on vous propose dans cette sélection. Écrans de PC ou encore volant pour les jeux de course, les meilleurs accessoires sont en promotion pour le Black Friday.Samsung vous propose quantité de promotions sur ses disques de stockage. Disques durs internes ou supports SSD, vous avez l'embarras du choix pour conserver vos documents et vos médias les plus importants.Samsung et Apple vous permettent de mettre la main sur leurs tout derniers appareils. Profitez d'une puissance incomparable et d'une qualité photo stupéfiante grâce à ses appareils de haute qualité.Casque ou enceinte, rien n'est trop beau pour écouter votre musique préférée. Amazon vous offre des réductions exceptionnelles sur un choix d'équipements audio de très grande qualité. Vibrez au son des artistes que vous aimez, seul ou entre amis !Que vous soyez à la recherche d'un nouvel écran 4K pour vivre l'expérience cinéma à la maison, ou que cherchiez un boiter TV pour accéder à des centaines de films et de séries, vous êtes au bon endroit. Amazon vous offre des remises exceptionnelles sur un large choix de produits !Le Black Friday est bien installé dans les habitudes de consommation américaines. Suivant le jeudi de Thanskgiving, le Black Friday est une journée de super-promotions où tous les magasins offrent des réductions sur tout leur catalogue ou presque, des produits phares aux toutes dernières nouveautés. On considère d'ailleurs le Black Friday comme le lancement de la période des achats de Noël.Amazon, en tant que leader incontesté du commerce en ligne, ne rate jamais l'occasion de mettre son site à l'honneur et de suivre la tendance avec des rabais parfois très importants sur des milliers de produits, avec en plus une livraison à domicile en seulement 24H pour les abonnés Prime. Et sans la corvée de devoir vous déplacer en magasin, affronter la foule, le bruit et les clients prêts à en découdre pour obtenir le dernier exemplaire d'un produit en promotion. Le géant du e-commerce ne pouvait pas rester fixé aux États-Unis et a bien évidemment importé le concept en France il y a quelques années. Au départ, les clients français se sont demandés quel était donc ce vendredi noir qui était placardé partout sur les pages du site web. Avec un peu d'explication et la promesse de rabais impressionnants sur certains smartphones, casques audio ou encore consoles de jeu de dernière génération, l'affaire était pliée et les utilisateurs hexagonaux d'Amazon étaient désormais mordus du Black Friday.Les autres enseignes françaises ont bien évidemment suivi la tendance, mais Amazon reste encore aujourd'hui en première ligne en ce qui concerne le Black Friday et les promotions commencent à fleurir de nombreux jours avant la date fatidique. N'étant pas contraint de respecter la calendrier dicté par Thanksgiving, Amazon France développe le Black Friday sur une semaine entière, la Black Friday Week qui permet à des milliers de consommateurs de faire les emplettes plusieurs jours avant le coup d'envoi.Pubs radio, TV, affichage un peu partout sur Internet, vous ne pouvez pas ne pas être au courant de la Black Friday Week. Amazon s'est donné les moyens de faire passer le message et de vous inciter à découvrir sur sa page d'accueil les nombreuses réductions affichées sur une quantité monstrueuse de produits.Le site est d'ailleurs refait pour l'occasion, avec une page d'accueil qui vous donne accès à toutes les promotions en cours et ce par catégories et par gamme tarifaire. Vous cherchez un smartphone, un ordinateur ou encore une paire d'écouteurs ? En trois clics, les différentes références vous sont proposées pour que vous puissiez comparer, analyser et faire votre choix rapidement et simplement. Amazon met évidemment en avant sa propre gamme de produits, dont les enceintes connectées Echo, met également les plus grandes marques de l'univers de la tech, de l'audio et de la maison connectée et permet à ses clients d'acquérir des produits haut de gamme à des prix tout à fait abordables.Le Black Friday est bien évidemment la journée la plus importante de l'année pour Amazon, qui accumule les commandes et fait peur à tous les services de transport qui doivent assurer un nombre inhabituel de livraisons sur une période de temps très courte.Pourtant le géant américain a une autre journée de promotions, le Prime Day, qui est lui aussi très populaire depuis plusieurs années. Durant 24 heures, Amazon réplique le principe du Black Friday sur une quantité là encore astronomique de produits et de marques en tout genre. Seulement le Prime Day, comme son nom l'indique, est une journée réservé aux abonnés Amazon Prime. Ces derniers payent une cinquantaine d'euros par mois et ont accès à divers avantages comme l'accès au service de vidéo à la demande Amazon Prime Video, un compte premium sur la plateforme de jeux vidéo Twitch ou encore des livres et de la musique inclus dans leurs abonnements. Mais si les consommateurs payent un abonnement Prime, c'est bien évidemment pour profiter de la livraison rapide et gratuite sur des millions de produits livrés directement chez soi.Le Prime Day est une journée exceptionnelle certes, mais seulement réservée aux membres Amazon. Et tous les visiteurs de la plateforme ne sont pas encore abonnés, les laissant sur le carreau lors de ces 24 heures de promotions intensives.Le Black Friday lui est universel et s'adresse à tous. Pas besoin d'accès premium ou d'abonnement pour en bénéficier, les promotions déclenchées par le célèbre e-marchand vous attendent tous les jours de cette période festive, et vous pouvez en profiter comme bon vous semble.C'est pourquoi le chiffre d'affaires d'Amazon n'est jamais aussi bon que lors du Black Friday. Le e-commerçant réalise sa meilleure journée historique lors de ce vendredi noir désormais attendu comme un rendez-vous incontournable par les clients autour du monde et particulièrement en France. On estime à plus d'un milliard d'euros le chiffre d'affaires réalisé en une seule journée par les différents vendeurs français et évidemment Amazon va rafler la plus grosse part du gâteau. Quoi de plus logique cependant puisque le e-commerçant propose le plus de produits en promotions et le plus de références différentes disponibles sur son catalogue. Il ne faut pas tarder cependant puisque tout Amazon qu'il est, le géant du commerce en ligne a comme tout le monde des stocks limités et certaines offres exceptionnelles sont prises d'assaut par les clients. Certaines promotions sont malheureusement très rapidement en rupture de stock et on ne sait jamais si Amazon prévoit ou non de remettre en rayon d'autres exemplaires au cours de la semaine. Soyez vigilant !Vous l'aurez compris, le Black Friday chez Amazon n'est pas le même que sur les autres plateformes. Que ce soit sur des produits high-tech et bien plus encore, cette semaine de promotions, de réductions et d'achats raisonnés ou compulsifs vous permet de renouveler votre équipement sans vous ruiner mais également de découvrir des produits que vous ne connaissiez pas forcément mais qui vont sans conteste améliorer votre quotidien.