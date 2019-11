Black Friday : tout savoir sur le Forfait Free 50 Go à 9,99€

Pour moins de 10€, surfez longtemps avec Free

Free vous accompagne partout

Précisons immédiatement que cette offre est valable jusqu'au 3 décembre 2019. Nous allons donc faire le tour du contenu proposé par Free. Le forfait en question est sans engagement, ce qui vous permettra de résilier à tout moment. Notez aussi que le tarif mensuel passera à 19,99€/mois au bout d'un an. Vous pourrez donc éviter cette hausse sans difficulté. Bien entendu, seuls les nouveaux clients sont éligibles à cette promotion. À présent, passons aux possibilités offertes par ce forfait.Comme toujours, les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même traitement de faveur vers les mobiles et les MMS doivent se contenter d'être illimités vers l'Hexagone. Sur le territoire français, l'opérateur met une enveloppe de 50 Go d'internet en 4G+ à votre disposition chaque mois. Le débit sera réduit si jamais vous dépassez ce seuil. Avec un tel volume de datas, il est possible de naviguer sur internet, télécharger des applications et regarder des vidéos sans compter.Si vous avez prévu des voyages à l'étranger, alors ce forfait a largement de quoi combler vos attentes. En effet, si vous êtes en Europe ou dans les DOM, les appels ainsi que les SMS et MMS restent illimités. Au sein de ces destinations, 4 Go d'internet supplémentaires par mois sont crédités sur votre compte. Au rayon des services, vous avez accès au réseau FreeWifi illimité en France métropolitaine. Enfin, l'option de librairie en ligne Youboox One est toujours bien présente jusqu'au 31 janvier 2020. En téléchargeant l'application, vous avez accès à plusieurs milliers de livres qui peuvent même être consultés hors connexion.Nous commençons à bien connaître ce forfait Free 50 Go à 9,99€/mois. Son contenu est vraiment généreux puisque cet abonnement vous épaulera sur le territoire français comme à l'étranger. Il ne vous reste pas beaucoup de temps pour en bénéficier !