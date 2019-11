Black Friday 2019 : Trottinette électrique Go Ride 80pro Night edition à 149,99€ au lieu de 199,99€

La trottinette électrique Go Ride 80 Night edition à moins de 150 €

Une trottinette endurante et sécurisante

Tandis qu'à quelques heures du Black Friday, le décompte est bel et bien lancé, certains e-commerçant prennent de l'avance et lancent d'ores et déjà leurs plus belles opérations. C'est le cas de Cdiscount, avec cette remise inédite sur la trottinette électrique Go Ride 80 pro Night edition qui passe donc sous la barre des 150 €, puisqu'elle ne coûte plus que 149,99 €. La Go Ride 80 pro est un modèle ultra moderne arborant de larges roues réputées increvables. Un petit véhicule très pratique qui ne vous lâchera pas !Ce petit prix est accessible dès 18h00 sur le site de Cdiscount. Si vous êtes intéressé par la Go Ride 80 pro Night edition, n'attendez pas trop longtemps pour la glisser dans votre panier, car les stocks risquent de diminuer à vue d'œil sur ce produit.La trottinette électrique Go Ride 80 pro Night edition est la compagne idéale du citadin pressé. Son design élégant n'empêche pas cette trottinette d'être un véhicule stable et sécurisant, au poids équilibré de 11,5 kg. Ses pneus très résistants de 8 pouces et son système à double suspension garantissent une utilisation sûre, pour sillonner sereinement la ville et éviter les obstacles en tout genre. L'édition « Nuit » possède un éclairage très abouti qui vous assure une bonne visibilité et qui permet ainsi de rouler en toute tranquillité.Son moteur d'une puissance de 350 W permet une conduite à 25 km/h maximum. Son excellente autonomie vous accompagnera dans vos déplacements sur une belle distance de 25 km. La trottinette électrique dispose d'un double système de freinage, à la fois doux et réactif.Pour un transport et un rangement facilités, la Go Ride 80 pro se plie et se déplie en à peine quelques secondes.