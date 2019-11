Black Friday 2019 Darty : -58% sur l'enceinte Google Home Mini

Les services Google sont presque indispensables aujourd'hui

Une grande intelligence pour vous faire gagner du temps tout au long de la journée

Retrouvez tous les bons plans Darty pour leGoogle n'est plus qu'un simple moteur de recherche. C'est aujourd'hui une multitude de services en ligne, connectés entre eux vous proposant des informations en temps réel, selon votre position ou l'heure de la journée.Le Google Home Mini vous permet désormais de profiter de la connaissance de Google directement chez vous. L' enceinte connectée est pensée pour être installée partout dans la maison, grâce à son design minimaliste et tout en rondeur, ressemblant à un galet recouvert de tissu. Le son est très correct pour y diffuser lors d'une soirée de la musique depuis votre smartphone ou directement depuis un service de streaming.Mais l'intelligence de Google Assistant, la technologie intégrée à l'objet, vous permet de retrouver tous vos services Google en un seul endroit. Dites-lui « Bonjour ! » et le Google Home Mini pourra vous donner le temps pour la journée, les dernières actualités et l'itinéraire vers votre prochain rendez-vous ou votre bureau. Le tout d'une simple commande vocale. On a pas fait plus pratique dans l'univers du high-tech.Le Google Home Mini vous permet également de contrôler vos différents objets connectés. Thermostat, volets roulants ou encore ampoules connectées, Google a noué des partenariats avec les principaux fournisseurs d'appareils domotiques, pour améliorer votre vie quotidienne et récupérer ce temps perdu pour d'autres activités plus enrichissantes.Vous l'aurez compris : le Google Home Mini est un appareil à tout-faire, à la fois simple à utiliser et très complet. Et Darty est bien décidé pour ce Black Friday 2019 à vous permettre de mettre la main sur cet appareil avec un prix de seulement 24,99€ au lieu de 59,99€ habituellement, soit 58% de réduction.