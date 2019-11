Black Friday 2019 Amazon : gardez à l'oeil votre santé avec la Fitbit Charge 3 en promo à 99.90€

Un suivi de vos performances, minute après minute

Le Charge 3 est l'un des derniers bracelets d'activité produits par Fitbit, l'entreprise américaine spécialiste en la matière depuis plus d'une dizaines d'années. L'objet, plutôt discret, vous permet de compter vos pas tout au long de la journée pour réussir à accomplir votre objectif de 10 000 pas par jour, le nombre recommandé par les médecins pour conserver la forme au fil des années.Mais le Charge 3 n'est pas qu'un simple podomètre mais un véritable coach sportif, pensé pour vous accompagner dans vos différentes pratiques sportives. Elle détecte automatiquement le type de sport que vous pratiquez, que ce soit de la marche, de la course à pied ou encore du vélo, et vous donne des objectifs à dépasser en fonction de votre poids, de votre taille et des exercices précédemment effectués.Pour vous donner finement le nombre de calories brulées lors de la journée, le Charge 3 possède un capteur cardiaque, mesurant la fréquence de vos battements de coeur durant la journée. L'information est disponible en temps réel depuis l'écran tactile de la montre, ou depuis l'application Fitbit disponible gratuitement sur iOS et Android. Il analyse aussi votre sommeil durant la nuit afin de vous donner les informations nécessaires sur vos différents cycles, et des conseils pour améliorer la qualité de votre repos.Enfin, en plus de vous accompagner dans une vie plus active, le Fitbit Charge 3 vous permet de voir d'un simple coup d'oeil toutes vos notifications. Un SMS ou un appel entrant sur votre smartphone ? Le bracelet vous donne l'information immédiatement sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche.Plus qu'un simple bracelet, c'est un compagnon de vie que vous propose Amazon avec le Fitbit Charge 3 à seulement 99,90€. Plusieurs coloris sont disponibles, selon vos goûts pour une personnalisation extrême de votre accessoire.