Black Friday Amazon : Casque Bluetooth Sony WH-XB900N à 149,99€ au lieu de 199,99€

Un son exceptionnel sans se ruiner

Sony tire son épingle du jeu

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leIl faut se pencher en direction d'Amazon pour trouver cette réduction. Comme d'habitude, vous pouvez compter sur la livraison gratuite en France métropolitaine. Les abonnés Amazon Prime recevront leur commande sous un petit jour ouvré. Le site américain met également à votre disposition le paiement en quatre fois, soit 38,34€ par mensualité. En ce qui concerne la garantie constructeur, elle est valable pendant deux ans. À présent, il est temps d'en apprendre plus sur cet appareil qui fera plaisir à vos oreilles.Voici le casque Sony WH-XB900N. Il s'agit d'un modèle Bluetooth qui pourra donc s'appairer facilement avec la plupart des smartphones, tablettes et autres ordinateurs. Cet exemplaire embarque aussi la technologie de réduction de bruit active. Cette capacité permettra d'annuler tous les bruits parasites qui proviennent de l'environnement qui vous entoure. Si jamais vous avez besoin de suivre une conversation, vous aurez la possibilité d'utiliser la fonction Quick Attention. Cette dernière réduira le volume de la musique et amplifiera les sons environnants.En plus d'écouter vos morceaux préférés, ce casque vous servira aussi pour répondre à des appels grâce au kit mains-libres. Le tout se contrôle via une simple oreillette tactile. La batterie équipée dans ce modèle offre une autonomie maximale de 35 heures (d'après Sony). La compatibilité recharge rapide en USB-C est bien présente. Elle permettra de récupérer 1 heure d'écoute en 10 minutes de charge. Bref, vous êtes presque sûr de ne jamais tomber à court d'énergie avec ces performances exceptionnelles.Le casque Bluetooth Sony WH-XB900N diffuse un son de qualité tout en étant ergonomique. En effet, vous pourrez le transporter partout facilement puisqu'il est pliable. La batterie ne vous laissera pas tomber et la connexion sans fil se montrera toujours fiable. Une offre du Black Friday à ne surtout pas rater.