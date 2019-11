Black Friday : les abonnements à vie pCloud à -75% jusqu'au 01/12

Un stockage en ligne pour accéder à ses fichiers en toute liberté

Deux offres à vie pour déposer photos, vidéos et documents importants

Le stockage à distance est entré aujourd'hui dans les moeurs. Finie l'époque pas si lointaine où nous trimbalions disques durs et clés USB pour partager des photos de vacances, des films ou des logiciels avec nos proches. Avec l'augmentation des débits internet et l'explosion de l'informatique déportée, tout le monde ou presque ne jure que par les services cloud pour stocker et partager un grand nombre de fichiers.pCloud est l'un des acteurs les plus actifs dans le domaine. Le service indépendant propose une alternative aux GAFAM et permet à ses utilisateurs de stocker tous leurs fichiers de façon sécurisée et d'un tas de services très utiles que n'offrent pas les géants du web dans leurs offres. Par exemple, pCloud permet de récupérer les fichiers jusqu'à 30 jours, en cas de suppression par erreur d'un album photo ou d'un dossier important.pCloud est également pensé pour la mobilité. En plus de l'interface web, le service se décline en plusieurs applications mobiles, sur à peu près toutes les plateformes, afin d'accéder à tous vos documents quelque soit l'appareil que vous utilisez à l'instant T. Vous pouvez également sauvegarder automatiquement toutes les photos prises depuis votre smartphone directement sur votre compte pCloud.Pour le Black Friday, pCloud a décidé de mettre les petits plats dans les grands de vous proposer une promotion exceptionnelle sur ses offres d'abonnement à vie. Pour 122,5€, vous profitez de 500 Go de stockage et une offre de 2 To est disponible également pour un paiement unique de 245€. Une fois l'offre souscrite vous bénéficierez d'un accès illimité à votre espace de stockage à travers les années.N'attendez plus pour vous rendre sur pCloud pour profiter de ces deux offres à -75% par rapport à leur tarif habituel. Cette offre est exclusive au Black Friday et est disponible jusqu'au 1er décembre. N'attendez pas trop longtemps si vous êtes intéressés.