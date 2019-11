Black Friday 2019 Darty : Smartphone Huawei P30 à 449€ au lieu de 649€

Le P30 en promo lors du Black Friday

Huawei P30 : l'excellence des smartphones chinois

Retrouvez tous les bons plans Darty pour leNous allons chez Darty pour cette réduction de 200€. L'enseigne française met toujours en avant la possibilité de payer en 3 ou 4 fois par carte bancaire. La livraison à domicile est offerte et vous pouvez même retirer la commande sous une heure en magasin. Si jamais vous n'êtes pas satisfait de cet achat, vous pourrez obtenir un remboursement. La demande devra être faite dans les 15 jours à compter de la réception du produit. Voilà pour les modalités, passons aux caractéristiques techniques du mobile en question.Le Huawei P30 est doté d'un écran OLED avec une diagonale de 6.1 pouces et une définition atteignant 2340 x 1080 pixels. Ce même écran profite donc d'un rendu exceptionnel sur tous les types de contenu. En ce qui concerne les performances, le smartphone du fabricant chinois n'a pas à rougir non plus. En effet, il est équipé d'un processeur Kryo 980 ainsi que de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go. Vous n'observerez aucun ralentissement en naviguant entre les applications ou sur le web. Ce constat est également valable lors d'une partie sur un jeu comme Fortnite ou PUBG Mobile.Passons maintenant à la partie photo qui est assurée par trois capteurs 40 mégapixels + 16 mégapixels + 8 mégapixels à l'arrière. Vous pourrez donc enregistrer des vidéos somptueuses en 4K. À l'avant, c'est un capteur 32 mégapixels qui s'occupera de prendre vos plus beaux selfies. De son côté, la batterie intégrée d'une capacité de 3650 mAh dispose d'une autonomie d'environ une journée complète, ce qui est assez normal sur un mobile haut de gamme. Enfin, une prise casque est également présente sur le smartphone. Une très bonne chose !Avec le Huawei P30, vous aurez un smartphone puissant , fiable et endurant entre vos mains. Il sait se montrer à la hauteur dans la plupart des domaines. Bien entendu, le rapport qualité/prix est encore meilleur durant cette période du Black Friday. Si vous vouliez l'acheter, c'est définitivement le bon moment.