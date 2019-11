Black Friday 2019 Amazon : 18% de réduction sur le dernier iPad Pro

iPad Pro : une tablette tactile un nombre infini de possibilités pour ce Black Friday

Une tablette tactile pour tout type de professionnels

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leApple propose toute une gamme d'iPad, pour tous les publics et à tous les prix. C'est l'iPad Pro qui nous intéresse aujourd'hui. Cette tablette tactile est un peu la somme de toutes les innovations mises au point par la marque américaine et offre un niveau de qualité et de puissance sans commune mesure.L'appareil offre un design rafraîchi, industriel, grâce à ses tranches affirmées et son corps entièrement en aluminium. L'iPad Pro propose une caméra frontale FaceID, permettant l'authentification par reconnaissance faciale que votre appareil soit positionné en mode paysage ou mode portrait. Un port USB-C complète la fiche technique et vous permet de brancher un disque dur ou un appareil photo compatible et de ne plus avoir besoin d'ordinateur pour votre activité professionnelle.Mais le vrai point fort de cette tablette tactile vient évidemment de sa puce A12X Bionic, tout simplement un monstre de puissance pour tous vos usages. Que vous utilisiez des applications de productivité, des logiciels de retouche photo ou de montage vidéo ou encore des logiciels de dessin, l'iPad Pro vous offrira une expérience fluide, sans latence. Son écran 120 Hz permet de gagner en rapidité d'affichage et en précision dans tous vos travaux.La tablette tactile est également compatible avec le dernier Apple Pencil, un crayon plus qu'un stylet qui permet de dessiner, mais aussi de prendre des notes rapidement sans passer par le clavier tactile. L'iPad Pro offre également la compatibilité avec le Smart Keyboard, une coque intégrant un clavier physique pour ceux préférant rédiger leurs mails ou leurs documents dans les conditions les plus confortables possibles.L'iPad Pro est finalement la machine de travail et de divertissement la plus polyvalente du moment. Et Amazon, à l'occasion du Black Friday, vous permet de l'acquérir à un tarif plus abordable que celui proposé par Apple. L'appareil, dans sa version 64 Go, Wi-Fi et 4G avec un forfait compatible, est actuellement proposé à un prix de 872,90€, soit 18% de réduction.