Black Friday Amazon : Marshall Major III Bluetooth à 69,99€ au lieu de 89,99€

Marshall Major III : du bon son, une grande autonomie et un petit prix pour ce Black Friday

Retrouvez le son emblématique Marshall lors du Black Friday

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leDe loin le casque Bluetooth le plus populaire de Marshall, le Major III est ici proposé dans sa dernière version qui apporte quelques améliorations notables par rapport à son prédécesseur. Avec son design repensé pour un apporter encore un peu plus de confort, sans pour autant oublier le look vintage et rock'n'roll, le Marshall III arbore surtout de nouveaux transducteurs de 40mm avec une signature en V et une restitution sonore parfaitement maîtrisée par le célèbre constructeur d'amplis.Parmi les éléments modifiés, on retrouve ainsi des coussinets d'oreilles profilés, des charnières sensiblement plus légères que les précédentes, ainsi qu'un arceau toujours aussi solide. Du côté des fonctionnalités, vous profiterez ici d'un bouton de commande multidirectionnel très fonctionnel et facile à utiliser qui permet de naviguer dans vos playlists, mais aussi de prendre des appels téléphoniques.La patte de Marshall ne se ressent, fort heureusement, pas qu'au niveau de l'esthétique de ce casque, mais aussi sur la qualité de son audio avec des basses bien rondes, des médiums fluides et équilibrés, ainsi que des aigus précis et cristallins.Fonctionnant aussi bien en filaire à l'aide d'un simple câble jack 3.5mm qu'avec le mode sans fil, le Marshall III embarque une connectivité Bluetooth avec le codec aptX. La qualité de la connexion est fiable, mais ce casque excelle surtout grâce à sa très belle autonomie ! La batterie est en effet capable de tenir durant 30 heures, la recharge s'effectue par micro-USBEn somme, le Black Week se poursuit pour notre plus grand bonheur sur Amazon. Le marchand n'hésite pas à faire de belles promotions sur des produits de qualité, comme c'est le cas ici avec le casque sans-fil Marshall III. Attention, le nombre d'exemplaires disponibles est limité ! Cédé pour 69,99 €, ce casque Marshall risque de faire plaisir à ses acquéreurs ... où aux chanceux qui se le feront offrir !