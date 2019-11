Black Friday forfait 4G : dernier jour pour profiter de l'offre RED 60 Go à 12€/mois

Déjà la dernière ligne droite pour ce forfait RED

Un forfait sans engagement complet et personnalisable

Notez bien que cette promotion sur ce forfait mobile n'est valable que jusqu'à ce lundi 25 novembre 2019. Vous n'avez donc que quelques heures devant vous pour en bénéficier. Rappelons que nous sommes face à un abonnement sans engagement dont le prix mensuel est garanti à vie. En effet, aucune augmentation ne sera appliquée au bout d'un an comme cela peut parfois être le cas. Aussi, vous pourrez résilier dès que vous en aurez envie sans y laisser une partie de votre budget. Bien entendu, cette offre est uniquement valable pour les nouveaux clients RED. Enfin, vous devrez vous acquitter d'un montant de 10€ au moment de la souscription pour obtenir votre nouvelle carte SIM.Ce forfait comprend 60 Go d'internet en 4G chaque mois. Vous aurez la possibilité d'effectuer 4 recharges de 1 Go chacune (contre 2€ par recharge) si vous utilisez toute votre enveloppe. Les appels illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM sont également de la partie. Un appel est tout de même limité à une durée maximale de 3 heures. Pour ce qui est des SMS/MMS, ils sont illimités vers tous les opérateurs en métropole (dans la limite de 200 destinataires par mois).L'abonnement en question vous épaulera aussi à l'étranger. En effet, les appels comme les SMS/MMS resteront illimités depuis l'Union Européenne et les DOM. Au sein de ces destinations, 8 Go d'internet supplémentaires seront utilisables. L'option SFR Cloud 100 Go est également présente. Enfin, un dernier point important, ce forfait est entièrement personnalisable. Ainsi, vous pourrez opter pour 100 Go d'internet (+8€/mois) et/ou les appels/SMS et MMS illimités avec 15 Go d'internet depuis l'Union Européenne, les DOM, l'Amérique du Nord (Canada, USA), la Suisse et Andorre (+5€/mois).Avec ce forfait RED by SFR, vous ne serez jamais pris de court. Cette offre dispose d'un contenu extrêmement copieux qui saura s'adapter à vos besoins. Il vous reste peu de temps pour en profiter !