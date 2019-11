Black Friday 2019 : grosse baisse de prix sur le SSD Crucial BX500 1To à 107,99€

Amazon est déjà mobilisé pour le Black Friday

Pour booster votre PC

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leNous sommes donc sur le site américain spécialisé dans la vente en ligne pour cette bonne affaire. En plus de bénéficier de la livraison gratuite en France métropolitaine, ce produit est également éligible au paiement en quatre fois. Comptez donc 27,60€ par mensualité. Les abonnés Amazon Prime auront bien évidemment droit à la livraison sous un jour ouvré sans frais supplémentaires. Enfin, sachez aussi que la garantie est limitée à une durée de trois ans.Le SSD Crucial BX500 dispose d'une capacité de stockage de 1 To. Avec autant d'espace, vous pourrez stocker un maximum de vidéos, photos, jeux et autres fichiers assez volumineux. Notez bien qu'il s'agit d'un modèle interne de 2,5 pouces. Toujours au niveau de ses caractéristiques techniques, il profite d'une vitesse de lecture maximale de 540 Mo/s contre 500 Mo/s en écriture.Avec ce SSD, votre ordinateur améliorera durablement ses capacités. En effet, un tel produit permettra à votre PC de démarrer bien plus rapidement qu'avec un disque dur classique. Votre appareil verra également son autonomie augmenter grâce à l'efficacité énergétique de ce SSD. Les temps de chargement de vos fichiers seront drastiquement réduits au passage. Globalement, l'achat d'un SSD va vraiment changer votre manière d'utiliser un PC en rendant l'expérience d'utilisation bien plus agréable.Bref, ce SSD fabriqué par Crucial est sans doute un des meilleurs exemplaires à se procurer lors du Black Friday. Le rapport qualité / prix est tout simplement parfait et les capacités de ce modèle conviendront aux utilisateurs les plus exigeants. Les stocks devraient fondre comme neige au soleil, alors faites vite !