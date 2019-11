Black Friday Amazon : Xiaomi Redmi Note 7, notre coup de coeur

Black Friday Xiaomi : un top deal sur le Redmi Note 7 chez Amazon

Redmi Note 7 : imbattable à moins de 200€

Ecran : 6,3 pouces (19,5:9), LCD IPS, définition de 2340 x 1080 pixels (409 ppi) couvrant 82% de la face avant

SoC : Snapdragon 660 (14 nm)

Mémoire vive : 3 ou 4 Go

Stockage interne : 32 ou 64 Go (extensible via micro SD)

Batterie : 4 000 mAh

Étanchéité : Non

Prise jack 3,5 mm : Oui

Appareils photo arrière : 48 MP (f/1.8) + 5 MP pour la profondeur

Appareil photo avant : 13 MP (f/2.2)

Capteur d'empreintes : Oui, au dos

Recharge inversée : Non

Double SIM : Oui

OS : Android 9.0 Pie + MIUI10

Coloris : noir, bleu et rouge

Difficile de ne pas se laisser tenter par cette offre qui nous vient de chez Amazon. Modèle bien connu chez Clubic, le Redmi Note 7 réapparaît à l'occasion du Black Friday à un prix imbattable, à peine plus de 150€. Si ce smartphone montait déjà sur la première marche du podium en termes de rapport qualité/prix dès son lancement, cette fois, il écrase la concurrence.Comment ne pas craquer alors, pour ce Redmi Note 7 qui offre des performances admirables pour un prix d'entrée de gamme. Pour en avoir le cœur net, n'hésitez pas à consulter notre test complet du Redmi Note 7 , dans sa configuration 64 Go.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leOn ne le répètera jamais assez, en plus de son design très élégant et de son excellente qualité de finition, le Redmi Note 7 est avant tout un smartphone qui affiche des performances excellentes pour son prix.C'est ce qui fait tout l'intérêt de ce smartphone qui, dès sa sortie, a su convaincre bon nombre d'utilisateurs dans le monde.Pour vous rafraîchir la mémoire, le Redmi Note 7 c'est :En bref, un smartphone Xiaomi qui a de sérieux atouts à faire valoir et qui est un vrai bon plan à seulement 153,98€. Si cette bonne affaire vous intéresse, ne tardez pas trop, elle est évident qu'elle ne durera pas éternellement !