Black Friday Amazon : Xiaomi Redmi Note 7, l'offre choc du vendredi soir

Le Redmi Note 7 de Xiaomi est moins cher sur Amazon

Un rapport qualité-prix détonnant

On parle ici du Xiaomi Redmi Note 7, dont vous pouvez retrouver le test complet ici , dans sa configuration 64 Go d'espace de stockage (extensible via carte microSD jusqu'à 256 Go) et coloris bleu neptune. Il est affiché au prix de 153,98 euros sur Amazon, payable en 4 fois, avec livraison gratuite en France métropolitaine.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leL'intérêt de ce smartphone est qu'il propose des performances vraiment très élevées comparativement à son coût. Il bat n'importe quel Samsung, LG ou Sony vendu sous la barre des 300 euros. Il est équipé d'un écran LCD de 6,3 pouces avec définition 2340 x 1080 pixels (409 ppp), format 19,5:9 et ratio écran-corps de 82% avec encoche waterdrop pour loger le capteur photo frontal. Le lecteur d'empreintes est positionné au dos.On a aussi droit à un SoC Snapdragon 660 épaulé par 4 Go de RAM et à une batterie imposante de 4000 mAh. L'autonomie est l'une des marques de fabrique de la gamme Redmi Note, c'est encore confirmé avec ce modèle. Au dos, le mobile embarque un double capteur composé d'un module principal de 48 MP et ouverture f/1.8 et d'un capteur de profondeur de 5 MP. A noter la présence d'un port jack 3.5mm pour l'audio, qui a tendance à disparaître dernièrement. Côté logiciel, le Redmi Note 7 est propulsé par Android 9 Pie avec interface maison MIUI 10.Foncez, à ce prix il va être difficile de trouver mieux.