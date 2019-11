Black Friday 2019 : les promotions smartphone immanquables ce week-end

Nos smartphones à prix cassé à 5 jours du Black Friday

Les e-commerçants n'attendent pas le Black Friday pour casser le prix des smartphones

Quelles marques de smartphones privilégier pendant le Black Friday ?

Amazon vs Cdiscount : vers quel marchand se tourner pour les smartphones ?

Retrouvez tous les meilleurs bons plans et promotions du Black Friday :Commençons directement avec la liste des produits concernés par ces réductions. Pensez à bien consulter la page de chaque smartphone pour tout savoir au niveau de la livraison, de la garantie et du paiement.La date officielle du lancement de ce cher Black Friday est fixée au 29 novembre 2019. Pourtant, la plupart des sites spécialisés dans la vente en ligne lancent les hostilités dès maintenant ! Plus globalement, vous aurez droit à des bons plans quotidiens du 25 novembre au 2 décembre. Par ailleurs, sachez que cette ultime date marquera le début d'une nouvelle journée de réductions : le Cyber Monday. Mais nous y reviendrons plus tard... Quoi qu'il en soit, de nombreux produits high-tech sont victimes de ces baisses. Alors restez à l'affût sur Clubic.Vous vous en doutez, la plupart des marques profiteront de ce Black Friday pour mettre leurs modèles sur le devant de la scène. Il y en a clairement pour tous les goûts et tous les budgets. Comme vous avez pu le constater via cette sélection, nous préférons nous reposer sur les entreprises les plus fiables de ce marché très compétitif. Ainsi, nous vous invitons à privilégier des cadors tels que Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei ou encore OnePlus. Notons que les promotions les plus intéressantes se trouveront forcément du côté des mobiles haut de gamme. Ces derniers repasseront ensuite à des prix très élevés donc c'est le moment ou jamais !À l'occasion du Black Friday 2019, la plupart des sites spécialisés dans la vente en ligne se livrent une compétition acharnée. Il peut donc être difficile de savoir quelle enseigne privilégier. Il faut bien l'admettre, Amazon a un certain degré d'expertise dans les choix proposés. Le catalogue y est plus complet mais aussi plus lisible. Sans compter le fait qu' Amazon Prime renferme bien plus d'avantages que Cdiscount à volonté . La firme américaine vous permettra d'accéder à la livraison en un jour ouvré mais aussi à ses services de streaming Amazon Prime Video et Amazon Music. En plus de recevoir vos articles rapidement, vous aurez largement de quoi vous divertir. Mais en termes de prix, il vous faudra repasser quotidiennement sur Clubic pour voir où les meilleures promotions se situent.Bon Black Friday 2019 à toutes et à tous !