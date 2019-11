Black Friday 2019 : transformez votre TV avec l'Amazon Fire TV Stick 4K à 39,99€

Le bâton magique

Une ribambelle de possibilités

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lePuisque c'est Amazon qui régale, il est important de noter que la livraison à domicile est gratuite. Par ailleurs, les abonnés Amazon Prime recevront leur commande sous un petit jour ouvré et sans frais supplémentaires. Rappelons que pour tout premier achat sur le site inférieur à 25€, la livraison standard est à 0,01€. Retrouvez toutes les informations à ce sujet sur cette page . Maintenant, évoquons les caractéristiques de l'Amazon Fire TV Stick.Il s'agit d'un lecteur multimédia en streaming qui vient se brancher directement sur votre TV via un port HDMI. Connecté en Wi-Fi, cet exemplaire vous donnera accès à de nombreuses applications dont Netflix, Prime Video, YouTube, Spotify ou encore Molotov (attention car des abonnements séparés peuvent être requis pour accéder au contenu). Quoi qu'il en soit, les vidéos, séries et autres films pourront être admirés en 4K, HDR et Dolby Vision. L'Amazon Fire TV Stick 4K est la version la plus puissante.De plus, des fonctionnalités viendront embellir votre expérience avec cet appareil. Par exemple, la télécommande présente dans ce pack est compatible avec Alexa. Ainsi, vous pourrez utiliser votre voix pour changer de programme et paramétrer le Stick. Bien entendu, les boutons traditionnels sont aussi de la partie. Les abonnés Amazon Prime auront instantanément accès en illimité à Prime Video et Prime Music.Le Fire TV Stick 4K d'Amazon transformera votre téléviseur en Smart TV à un prix des plus raisonnables. Une fois la connexion internet opérationnelle, des films, des séries, des musiques et des vidéos se tiendront à votre disposition dans une qualité éblouissante. Un achat parfait pour célébrer le Black Friday.