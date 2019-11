Black Friday Cdiscount : disque dur externe Toshiba Canvio Basics 1 To à prix cassé !

Black Friday Cdiscount : Toshiba adopte les prix bas

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour leMaintenant que le Black Friday est bien lancé, nous pouvons nous attarder longuement sur certaines bonnes affaires. Pour celle que nous détaillons dans cet article, il faut se rendre chez Cdiscount pour en bénéficier. Le site bordelais propose le paiement en quatre fois, soit 10€ par échéance. La livraison peut être effectuée sous un jour ouvré si vous souscrivez à un abonnement Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ pour la première année). La garantie est valable pendant deux ans.Ce bon plan concerne le disque dur externe Toshiba Canvio basics doté d'une capacité de stockage de 1 To. Grâce à son interface en USB 3.0, vous pourrez transférer des fichiers très rapidement. L'utilisation est simple puisqu'il est seulement nécessaire de brancher le câble USB relié à votre disque dur à un ordinateur pour accéder au contenu. Aucun logiciel n'est requis pour commencer à l'utiliser. Il s'agit d'un modèle facile à prendre en main et très intuitif.Facilement transportable avec son format 2.5 pouces, ce disque dur signé Toshiba pourra vous suivre absolument partout. Il ne vous encombrera jamais même si vous n'avez qu'un petit sac à votre disposition. Vos fichiers stockés seront également protégés. En effet, cet exemplaire saura se montrer résistant aux chocs et à une multitude d'agressions extérieures. L'intégrité de vos informations personnelles ne sera jamais mise à mal donc vous pouvez être tranquille.Le disque dur Toshiba Canvio basics est un des plus abordables du marché avec de telles performances. Il est ergonomique, solide et sa vitesse de transfert se montre très convaincante. Le Black Friday vous offre ce produit sur un plateau d'argent.