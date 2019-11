Black Friday : iRobot Roomba 960 à prix cassé chez Amazon !

Le iRobot Roomba 960 en promo sur Amazon pendant 1 semaine !

Finie la corvée d'aspirer !

Du 22 au 29 novembre 2019, Amazon fait sa Black Friday Week. À cette occasion, le géant de l'e-commerce permet à ses clients d'acheter en promotion le iRobot Roomba 960. Alors qu'il est initialement vendu à 649 euros, l'aspirateur robot voit son prix chuter à 365,99 euros ; soit une belle ristourne de 44% de la part du site marchand.Au vu du tarif élevé du produit, Amazon suggère de payer l'aspirateur robot en 4 fois sans frais ; ce qui font 4 mensualités de 91,50 euros chacune. Et pour rappel ou à titre d'information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison à domicile puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leAvec le iRobot Roomba 960, vous pouvez mettre votre aspirateur actuel au placard. En effet, le Roomba 960 est un aspirateur robot qui fera les tâches à votre place.D'une autonomie de 75 minutes, le iRobot Roomba 960 dispose notamment d'un niveau sonore de 70 dB, d'une puissance de 30 Watts et d'une capacité de 0,6 litre. Peu encombrant et léger, l'appareil mesure 35 x 35 x 9,1 cm et pèse 3,9 kilos.Enfin, l'aspirateur robot est livré avec une batterie Lithium rechargeable, une base de chargement Home Base, un cordon d'alimentation, un virtual wall barrière virtuelle Double Fonction (2 piles AA fournies), un filtre supplémentaire et un guide d'utilisation.