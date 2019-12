La formation Développeur Web en promo chez Udemy pour le Black Friday

Une formation complète accessible à tous

Un enseignement structuré pour apprendre en toute liberté

Vous êtes débutant et souhaitez vous lancer dans l'aventure du développement web ? Vous rêvez de devenir développeur freelance mais ne maîtrisez pas encore toutes les ficelles du métier ? Quel que soit votre profil, cette formation Udemy ultra complète saura répondre à vos attentes. En effet, ce cours ne nécessite aucun prérequis et peut donc être entamé par l'internaute le moins expérimenté et depuis n'importe quel ordinateur (Mac, Windows ou autre). L'usager du web déjà bien aguerri trouvera aussi son compte puisque la formation aborde des thèmes variés tels que le langage HTML, le CSS, mais aussi Javascript, MySQL ou encore Wordpress.En passant de 199,99 € à seulement 13,19€, le prix de cours Udemy baisse de 93%, une réduction digne des meilleurs Black Friday. Vous ne prenez aucun risque en achetant cette formation complète de développeur web, puisque la plate-forme s'engage à vous rembourser si vous n'êtes pas totalement satisfait par les cours dispensés. Ainsi, vous aurez 30 jours après la validation de votre achat, pour estimer si oui ou non vous êtes convaincu par ce cours en ligne.La formation complète développeur web est composée de 239 sessions, qui prennent la forme de vidéos à la demande. Le cours se déroule selon une progression logique et pédagogique. Les connaissances seront assimilées plus facilement si elles sont acquises selon cette progression, cependant, chaque usager est libre d'adapter son parcours d'apprentissage selon ses besoins et ses acquis. Ainsi, aucune obligation ne contraint l'apprenant à regarder l'intégralité du contenu ou à visionner les vidéos dans l'ordre. Ces dernières sont en accès illimité et peuvent être lancées autant de fois que nécessaire.Le cours est dispensé par John Codeur, expert passionné du codage informatique en tout genre et. Il reçoit d'excellents retours de la part de ses élèves, si bien que cette formation est notée 4,6/5 et fait partie des meilleures ventes du catalogue Udemy.Découvrez-vite un aperçu de cette formation axée sur le développement web, en consultant le programme détaillé du cours sur la page Udemy. Si vous êtes intéressé, n'attendez pas que le prix augmente de nouveau pour tester cette formation !