Black Friday J-10 : les offres immanquables de ce mercredi

Retrouvez tous les meilleurs bons plans et promotions du Black Friday :Vous êtes probablement déjà au courant, le Black Friday commencera le vendredi 29 novembre prochain. Mais comme chaque année, les e-commerçants aiment devancer les choses et lancer un grand nombre de bonnes affaires plus d'une semaine avant l'événement. Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Rakuten s'en donnent à coeur joie pour vous proposer 10 jours avant le Black Friday, les premiers bons plans. Histoire de vous faciliter la vie, voici notre sélection des meilleures offres du moment.Faisant partie des grands classiques du Black Friday, les smartphones et les tablettes tactiles sont de loin les produits les plus recherchés. Bonne nouvelle, les bons plans commencent déjà à pleuvoir sur ces produits. Découvrez ceux que nous avons sélectionné pour vous !Vous êtes amateur de musique ? N'attendez pas le Black Friday pour faire de bonnes affaires. Amazon et Cdiscount proposent déjà des prix très intéressants sur une large gamme de produits. Voici notre sélection de bons plans sur l'audio.Autre produit très recherché et bien souvent très cher, les Smart TV font partie des produits sur lesquels il est possible de faire de très bonnes affaires. Une nouvelle fois, nous avons sélectionné 3 promotions à ne pas manquer.Bien évidemment, les consoles et jeux vidéo sont très prisés durant le Black Friday. L'événement est en effet le moment idéal pour faire les premiers cadeaux de Noël.Le matériel informatique de façon générale est onéreux et il n'est pas toujours aisé d'améliorer son ordinateur en dehors de périodes de promotions. A J-10 avant le Black Friday, voici les premières promotions sur les SSD.Envie de vous déplacer plus facilement en ville ? Voici l'unique bon plan sur une trottinette électrique qui semble vraiment intéressant en ce moment.On approche de la fin de cette sélection avec 4 offres sur les forfaits mobiles en amont du Black Friday. Il s'agit d'une catégorie qu'il ne faut pas oublier car nombreuses sont les offres qui apparaissent déjà dans le cadre du Black Friday. Voici les 4 offres sans engagement que nous avons retenues pour vous.Nous finissons cette sélection avec une offre liée au service de streaming musical du géant américain Amazon.Si l'année est ponctuée de multiples périodes de promotions, le Black Friday est de loin l'événement commercial qui réunit le plus d'internautes et ce, partout dans le monde.Cette année, le Black Friday aura lieu le vendredi 29 novembre 2019. Dès minuit, les offres commenceront à pleuvoir sur la toile. Pour satisfaire le plus grand nombre, les promotions continueront tout le week-end pour se poursuivre avec le Cyber Monday le lundi 2 décembre 2019. Et pour être sûr que chacun trouve son bonheur, toute la semaine avant le Black Friday, vous pourrait déjà profiter des premières promotions.Mais où trouver les meilleures promotions ? L'ensemble des plus grands e-commerçants de l'Hexagone participent à l'événement. Parmis eux, Amazon et Cdiscount semble proposer les offres les plus intéressantes, notamment sur le high-tech. Pour autant, la Fnac, Darty, Boulanger ou encore Rakuten proposeront durant toute cette période de très bonnes affaires. Le secret de la réussite : être réactif !Lorsque le Black Friday débarque, il est bien souvent primordial d'être organisé pour ne pas voir LE bon plan vous passer sous le nez. Voici donc quelques conseils qui devraient vous permettre d'éviter les mauvaises surprises.Pour être sûr de ne pas passer à côté d'un bon plan, il faut déjà savoir ce que vous recherchez. Face aux multiples promotions, il va falloir être efficace et réactif. Préparer une liste de produits en amont de l'événement est très probablement le meilleur moyen pour ne pas se perdre dans les offres et donc perdre son temps !Vous pouvez même commencer à ajouter dans votre panier les produits qui vous font le plus envie. Le jour J, vous n'aurez plus qu'à consulter votre panier pour voir s'il y a des bons plans sur les produits que vous avez sélectionné.Il n'est pas toujours aisé de se balader sur tous les sites e-commerce pour trouver la perle rare. Pourquoi ne pas profiter de l'expertise de chasseurs de bons plans ? Toute l'équipe Clubic Bons Plans sera sur le pont durant le Black Friday pour vous partager en temps réel les meilleures offres ! Plus besoin de passer des heures à chercher le smartphone ou le casque audio de vos rêves, on le fait pour vous !Notre page dédiée au Black Friday sera réactualisée tout au long de la journée pour vous indiquer les meilleurs prix sur une très large catégorie de produits.Enfin, pour les aficionados de Twitter, il est plus que recommandé de suivre notre compte Twitter @ClubicBonsPlans Le flux de bons plans est constamment mis à jour pour vous informer au plus près des dernières promotions sur un nombre incalculable de produits high-tech.Le Black Friday n'a désormais plus de secret pour vous alors... bon shopping !