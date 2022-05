La liseuse Kindle profite d'une belle remise en ce moment !

La liseuse d'Amazon, la Kindle Paperwhite, est une petite tablette tactile conçue principalement, si ce n'est uniquement, pour la lecture de romans et éventuellement de mangas. Elle est proposée à 149,99€ sur le site, en version 8 Go sans publicités. Et elle passe en ce moment à seulement 119,99€ pour cette même version.

Sachez que vous pouvez économiser 10€ de plus si vous optez pour la version avec publicités. Et qu'elle existe aussi en version 32 Go sans publicité avec possibilité de charge sans fil pour 189,99€, mais là il n'y a aucune réduction.