Amazon : L'OPPO 7 voit son prix chuter en dessous des 300€

Malgré les quelques compromis réalisés dans différents domaines, l'OPPO Reno 7 possède des atouts d'envergure. Commençons par son écran AMOLED 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels qui vous offre une qualité d'affichage plus que convenable. Les performances sont assurées par le processeur Snapdragon 680 couplé à 8 Go de RAM et à une mémoire interne de 128 Go. Une configuration parfaite pour le multitâche et pour apprécier certains jeux dans de bonnes conditions.