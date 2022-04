Vous ne trouverez pas l'Apple Macbook Air M1 moins cher ailleurs

Déjà, ce MacBook Air brille par son écran Rétina 13,3 pouces somptueux. Avec une définition de 2560 x 1600 pixels, tous vos contenus jouiront d'une qualité visuelle renversante. Vous allez être en mesure d'admirer chaque détail d'une photo ou d'une vidéo. De plus, le processeur M1 fera des merveilles. Il est associé à 8 Go de RAM et à une mémoire interne de 256 Go via un SSD. Autant dire que votre machine et ses logiciels démarreront en un claquement de doigts. Vous ne serez jamais victime de ralentissements.