Bon plan : bientôt la fin des 3 mois gratuits sur Amazon Music Unlimited

Mais Amazon Music Unlimited en vaut-il le coup ? Jugez par vous-mêmes : le service de streaming musical met à votre disposition plus de 60 millions de titres, y compris tous les hits récents. Vous pourrez également faire votre choix parmi des centaines de playlists et de stations, et l'application sera même capable de vous recommander des morceaux adaptés à vos goûts.

De plus, vous aurez la possibilité d'emporter votre musique partout avec vous. La solution sera ainsi disponible sur tous vos appareils : PC, Mac, smartphones et tablettes. Et vous n'aurez même pas besoin d'être connecté(e) en permanence pour écouter vos œuvres favorites, puisque vous pourrez les télécharger afin d'en profiter hors ligne.