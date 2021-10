L'excellent Huawei MateBook D15 chute à moins de à 470€ chez Amazon

Le Huawei MateBook D15 est un ordinateur à la croisée des utilisations. Très pratique pour la bureautique et le travail, il est aussi efficace pour faire tourner quelques jeux pas trop gourmands.

Avec son bel écran de 15,6" en Full HD, des bords de seulement 5,3 mm et un ratio 16:9, il permet une bonne visibilité sans s'abîmer les yeux. Le processeur est un Intel Core i3-10110U avec chipset graphique Intel UHD intégré.

Vous pouvez compter sur 8 Go de RAM pour faire tourner vos programmes sous Windows 10. Le tout installé sur le SSD de 256 Go de l'appareil. La batterie dispose d'une autonomie de 7h environ, avec un système de charge rapide qui permet de regagner 53% de batterie en seulement 30 minutes de charge.

En plus de tout ça, si vous avez également un smartphone Huawei, vous pouvez bénéficier d'une option très intéressante. Il suffit de poser le téléphone sur le sticker NFC du PC et l'écran du premier s'affiche sur celui du second.

Enfin, niveau connectique, vous avez droit à un port USB-C, deux USB-A, une entrée HDMI, une sortie casque et une entrée micro. Tout ça avec une belle réduction de 230€ pour un prix global de 470€.