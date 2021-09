Avant les French Days, le Xiaomi Redmi Note 10 5G sous les 200€ sur Amazon

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon, passons aux principales caractéristiques du smartphone.

Considéré comme étant le concurrent direct du realme 8 5G , le Redmi Note 10 de Xiaomi possède un écran DotDisplay de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90Hz. Le smartphone est aussi doté d'un processeur MediaTek Dimensity 700, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (extensible par carte microSD) et d'une batterie de 5 000 mAh compatible avec la recharge rapide 18 W. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI 12.

La partie photo/vidéo du téléphone est composée d'un objectif principal de 48 MP, d'un objectif macro de 2 MP, d'un objectif de profondeur de 2 MP et d'un capteur frontal de 8 MP.

Enfin, le Bluetooth 5.1, la norme Wi-Fi 5 (ac), le NFC et le GPS sont essentiellement de la partie.