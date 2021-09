Samsung Odyssey G5 : l'écran gaming incurvé profite d'une belle promotion dans sa version 32 pouces

Cet écran signé Samsung vous offre une belle dalle VA de 32“ incurvée type 1000R. Sa résolution maximale WQHD vous permet d’afficher 2560 x 1440 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms seulement. Idéalement pour être en immersion totale dans les meilleurs titres du moment.

Compagnon idéal d’une puissante configuration musclée dédiée au gaming, il est également compatible AMD FreeSync Premium et HDR10 pour vous offrir une qualité d’image époustouflante avec une rapidité à toute épreuve sans effet de flou ou de traînée. Autrement dit, pour moins de 300 €, c’est un excellent choix pour se doter d’un écran de belle dimension.

Il est également doté d’une connexion DisplayPort et HDMI. Son design sobre et sa teinte noire seront parfaits pour intégrer votre environnement gaming. Il dispose également d’une prise casque à l’arrière. Il dispose de plusieurs modes d’affichage pour s’adapter à vos conditions d'utilisation. Car s’il excelle dans le gaming, il pourra également vous permettre de travailler dans de bonnes conditions grâce à la qualité de son image et sa restitution des couleurs et des noirs.