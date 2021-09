Toute la gamme Amazon Fire TV Stick à un prix imbattable à quelques jours des French Days

Côté audio, le son Dolby Atmos fait partie des formats pris en charge, tandis que vous n'avez qu'à interagir avec Alexa pour trouver une appli' météo par exemple. Et pour le hardware, votre Fire TV Stick comporte un processeur quadricœur carburant à 1,7 GHz, 1,5 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage interne. Surfez ainsi parmi des milliers d'applications et de programmes, notamment si vous êtes abonné Prime. Un produit qui s'offre, par ailleurs, un excellent 8/10 lors de notre test 100% indépendant.