Logitech G : jusqu'à -43% sur une sélection gaming chez Amazon

Compatible avec les consoles PS3, PS4 et certains jeux sur PC, vous ne conduirez plus pareil avec le G29 Driving. L'authenticité est au rendez-vous grâce au retour de force à deux moteurs permettant de ressentir chaque effet, comme un virage ou encore un terrain accidenté. Le roulement à bille en acier est robuste et le volant est protégé par un revêtement en cuir cousu main.