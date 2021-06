Prime Day : les 10 offres irrésistibles chez Amazon à ne pas manquer ce lundi

La star de ce Prime Day, c'est bien évidemment le smartphone. Ou devrions-nous dire les smartphones puisque les les constructeurs ont cette année encore proposé de nombreuses gammes très riches et des déclinaisons plus variées les unes que les autres de leurs célèbres modèles.

Lorsque l'on écrit ça on pense forcément en premier lieu à Xiaomi qui a sorti plus d'une dizaine de modèles en moins d'un. Entre les Mi, les Mi Note mais aussi les Mi Lite ou encore la gamme POCO, c'est bien simple, il existe pratiquement un téléphone pour chaque utilisateur ou presque, quels que soient ses usages et le prix qu'il est prêt à payer pour un nouveau téléphone intelligent. Ces appareils proposent de très solides fiches techniques avec le meilleur de la technologie mobile et pour certains modèles une compatibilité avec les réseaux 5G et le Wi-Fi 6, soit des options en général réservées à des smartphones bien plus onéreux.

Apple n'est pas en reste et a sorti ces derniers mois quatre nouveaux modèles d'iPhone, inclus dans la gamme iPhone 12. A l'occasion de ce Prime Day c'est principalement l'iPhone 12 mini qui est mis en avant par Amazon avec des promotions sur les trois configurations proposées par Apple. Ce petit smartphone de 5,4 pouces est parfaitement utilisable à une main et plaira sans nul doute à tous ceux qui n'en peuvent plus des formats XXL très en vogue actuellement. De plus l'iPhone 12 mini bénéficie d'une excellente fiche technique avec rien de moins que le processeur le plus puissant produit par Apple mais également d'un appareil photo complet et de la reconnaissance faciale Face ID.

Samsung complète le podium avec de nombreuses réductions sur l'ensemble de ses smartphones, qu'ils soient haut de gamme comme les Galaxy S mais également sur les Galaxy A, des modèles bien plus abordables et qui perdent encore quelques dizaines d'euros de plus sur leur tarif habituel.

Enfin on retrouve OnePlus, le célèbre challenger chinois qui propose depuis peu, en plus de ses modèles haut de gamme habituelles, des smartphones plus abordables comme le OnePlus Nord et qui, comme d'ordinaire, proposent malgré un prix bien moins important, une fiche technique de premier plan et des performances idéales pour une utilisation fluide tout au long de la journée, et ce quelle que soit l'application en cours d'exécution.