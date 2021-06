Bon plan : une carte mémoire SanDisk Ultra 128 Go à 17€ chez Amazon

La carte mémoire du constructeur SanDisk (référence SDSQUA4-128G-GN6MA) est dédiée aux appareils photo hybrides, ainsi qu'aux tablettes et aux smartphones tournant sous le système d'exploitation mobile Android.

La SanDisk Ultra est dotée de la classe 10 pour l'enregistrement et la lecture de vidéos Full HD, et des performances A1 pour un chargement plus rapide des applications sur smartphone.

La carte microSD embarque des vitesses de transfert allant jusqu'à 120 Mo/s et affiche un poids de 4,54 grammes seulement.