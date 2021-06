Bon plan carte microSD : la SanDisk Extreme 128 Go est à moins de 20€ chez Amazon

Cette carte mémoire du fabricant SanDisk (référence du modèle SDSQXA1-128G-GN6MA) embarque vitesses de transfert allant jusqu'à 160 Mo/s en lecture et jusqu'à 90 Mo/s en écriture.

L'accessoire est idéal pour étendre la mémoire des smartphones tournant sous le système d'exploitation mobile Android, des caméras d'action et des drones.

La carte mémoire est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30) et dispose de l'homologation A2 qui permet un chargement plus rapide des applications.