Bon plan Amazon : vraie promo sur les écouteurs sans fil Anker Soundcore Life Dot 2

Vous avez sûrement dû en entendre parler ces derniers mois, les PC portables « créatifs » se font de plus en plus nombreux. Équipés de composants issus du monde gaming, ils se parent le plus souvent de designs nettement plus sobres et discrets que les laptops gamer « traditionnels ». Leur objectif ? Conquérir le cœur des utilisateurs avancés et des professionnels exigeants. Voici une sélection de quelques unes des meilleures machines disponibles sur ce secteur en 2020.