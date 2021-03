L'excellent Xiaomi Redmi Note 8 Pro chute à moins de 200€ pour les ventes flash Amazon

Avec le Xiaomi Redmi Note 8 Pro, le constructeur chinois propose une fois de plus un produit très élégant avec ce dos de couleur verte qui change de teinte selon la lumière à laquelle il est exposé. Sur la face avant on retrouve évidemment l'écran d'une taille de 6,5 pouces qui recouvre toute la surface pour augmenter au maximum la surface d'affichage. Une caméra avant de 20 mégapixels se cache dans l'écran poinçonné pour sublimer vos selfies grâce notamment à de l'intelligence artificielle.

Au dos on retrouve un habituel module caméra à quatre capteurs dont le principal à 64 mégapixels qui offre une incroyable précision aux images et de nombreux détails. Ce même capteur permet de l'enregistrement vidéo 4K et un mode ralenti à 960 images. L'ultra grand-angle 120° et le mode macro viennent quant à eux vous épauler pour développer vos capacités créatives et obtenir des prises de vue parfaitement adaptées à vos envies.

Le processeur G90T est associé à un système de refroidissement baptisé LiquidCool qui permet de refroidir l'appareil efficacement, notamment lors de longues sessions de jeu. Vous n'avez pas à craindre des baisses de performances, même après plusieurs heures avec une température maitrisée en permanence.