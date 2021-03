Bon plan Apple : le nouveau iPad (10,2 Pouces) à prix cassé chez Amazon

Commençons par les modalités essentielles à connaître avant de passer à la caisse. Pour vous simplifier la vie, Amazon ne facture pas la livraison à domicile ou en point retrait. Mieux encore, le paiement en quatre fois sans frais (soit 91,10€ par échéance) est accessible à tous les clients. La tablette est garantie pendant deux ans et une assurance AppleCare+ de deux ans également est disponible en déboursant 79€ supplémentaires.

Passons aux spécificités techniques de l'iPad de 8ème génération qui arbore un superbe écran Retina avec une diagonale de 10,2 pouces et une définition de 2160 x 1440 pixels. La dalle est idéalement calibrée et dispose d'une qualité d'affichage exceptionnelle sur tous vos contenus. Pour naviguer plus facilement, vous pouvez utilisez un clavier Smart Keyboard ou un stylet Apple Pencil (vendus séparément).

Cet iPad est aussi extrêmement performant grâce à sa puce Apple A12 Bionic. Il peut ainsi faire tourner tous les jeux vidéo en affichant des graphismes ultra détaillés. Aucun ralentissement ne viendra gâcher votre expérience. Toutes les applications seront stockées sur la mémoire interne de la tablette qui s'élève à 32 Go.