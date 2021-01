Soldes 2ème démarque : les Samsung Galaxy Buds Live au meilleur prix sur Amazon

Les Galaxy Buds Live qui sont de type intra-auriculaire ont deux principaux atouts : une bonne tenue dans l'oreille et la réduction active de bruit intégrée.

Concernant ses autres caractéristiques, les écouteurs ont une autonomie maximale de 21 heures grâce à leur étui de chargement fourni. Sans l'étui, l'autonomie passe à 6 heures.

On notera également la présence de 3 micros intégrés et de la technologie Bluetooth 5.0. Les Samsung Galaxy Buds Live sont compatibles avec les smartphones, les tablettes et les montres connectées tournant sous Android 5.0 (et versions ultérieures).