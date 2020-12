Idée cadeau de Noël : ce bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 à moins de 20€ sur Amazon

Le Xiaomi Mi Band 4 est un bracelet connecté qui vous permet en premier lieu de garder un oeil sur votre activité physique quotidienne. L'accessoire calcule en effet le nombre de pas effectué au cours de la journée. Vous pouvez définir un objectif journalier à dépasser et votre bracelet vous invitera à faire plus de pas chaque jour pour y parvenir.

Le Xiaomi Mi Band 4 va plus loin pour les sportifs occasionnels et confirmés avec le suivi du rythme cardiaque via un capteur intégré au dos de l'appareil. L'appareil peut également suivre votre VO2 max et vous donner des indications sur votre activité physique, que vous soyez au repos ou en plein effort.

De nombreuses activités physiques sont intégrées pour vous permettre de suivre plus précisément vos exploits, comme le nombre de kilomètres parcourus lors de votre dernière course à pied. Les informations sont affichées distinctement et en couleur sur l'écran AMOLED de 0,95 pouce qui équipe l'appareil. Même en plein soleil vous pouvez consulter sans difficultés toutes ces informations.