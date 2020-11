Télétravail : prenez soin de votre dos avec ce fauteuil gamer ergonomique à moins de 100€

Amazon pilote ce bon plan en proposant certains avantages à ses clients. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne effectue la livraison à domicile gratuitement en France métropolitaine. Avec Amazon Prime (30 jours d'essai puis 49€/an), vous bénéficierez de la livraison en 1 jour ouvré sans frais supplémentaires. Le paiement en quatre fois (soit 25,05€ par échéance) est disponible. De son côté, la garantie est valable pendant deux ans.

Ce siège Songmics a été conçu pour résister aux longues sessions de jeu. Il a été fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et se montre extrêmement confortable via sa housse en PU et à son rembourrage en éponge de haute densité. Il est aussi très simple à nettoyer. Sa hauteur totale peut aller de 119 à 129 centimètres et il a également la possibilité de pivoter à 360°. Les accoudoirs sont eux aussi ajustables à volonté (entre 70 et 80 cm de hauteur par rapport au sol).